ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин выразил Меркель соболезнования в связи со стрельбой в Ханау

12:13
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Трагедия произошла в ночь на среду

Владимир Путин выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с гибелью 10 человек в результате стрельбы в Ханау. В самой Германии проходят массовые акции против радикального экстремизма, передает "ТВ Центр".

В городе, где произошла трагедия, появился стихийный мемориал. Местные жители приносят цветы, свечи, фотографии погибших. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также принял участие в митинге. Траурные мероприятия и в центре Берлина. Люди вышли на улицы с призывом остановить расизм.

Напомним, в ночь на среду 43-летний гражданин Германии открыл огонь по людям в двух кальянных, позже убил свою мать и покончил с собой. Следствие считает основным мотивом преступника межнациональную ненависть. Расследование продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Траур по погибшим в результате стрельбы в Ханау
Траур по погибшим в результате стрельбы в Ханау
Полиция Германии на месте происшествия
Полиция Германии на месте происшествия
Полиция Германии на месте происшествия
Полиция Германии на месте происшествия
Полиция Германии на месте происшествия
Полиция Германии на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.