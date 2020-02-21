Путин выразил Меркель соболезнования в связи со стрельбой в Ханау

Трагедия произошла в ночь на среду

Владимир Путин выразил соболезнования Ангеле Меркель в связи с гибелью 10 человек в результате стрельбы в Ханау. В самой Германии проходят массовые акции против радикального экстремизма, передает "ТВ Центр".

В городе, где произошла трагедия, появился стихийный мемориал. Местные жители приносят цветы, свечи, фотографии погибших. Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также принял участие в митинге. Траурные мероприятия и в центре Берлина. Люди вышли на улицы с призывом остановить расизм.

Напомним, в ночь на среду 43-летний гражданин Германии открыл огонь по людям в двух кальянных, позже убил свою мать и покончил с собой. Следствие считает основным мотивом преступника межнациональную ненависть. Расследование продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"