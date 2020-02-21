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На научной конференции в Москве обсудили поправки в Конституцию

12:10
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Кто принял участие в дискуссии?

Поправки в Конституцию должны быть понятны населению, сделать их такими - задача юридического сообщества. Об этом говорили в пятницу на международной научной конференции с участием членов рабочей группы по внесению изменений в основной закон, передает "ТВ Центр".

Они сообщили - в комиссию поступает немало важных инициатив, в частности, касающихся развития и господдержки науки в стране. При этом на конференции отметили - поправки укрепляют характеристики России как социального государства, именно это больше всего востребовано населением.

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