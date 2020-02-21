Где в Москве посмотреть салют в честь Дня Защитника Отечества

Залпы прогремят во многих городах

В честь Дня Защитника Отечества во всех российских городах-героях прогремят праздничные салюты. Соответствующий приказ подписал министр обороны Сергей Шойгу.

23 февраля, в 21 час по местному времени, залпы также прогремят в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В Москве увидеть салют можно будет на Поклонной горе, ВДНХ и Лужнецкой набережной. Или выбрать одну из 16 площадок в своём округе.

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