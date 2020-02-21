Саша Зверева вышла замуж за американца и поделилась свадебными фото

Артистка призналась, что это самый счастливый день в ее жизни

38-летняя певица, экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева вышла замуж за американца по имени Даниэль. Фотографиями и видео с торжества она поделилась в соцсети.

Бойфренд сделал Зверевой предложение в марте 2019 года. Подготовка к торжеству заняла около года. Пара арендовала виллу в калифорнийском городе Охай и пригласила на свадебную церемонию самых близких друзей и родных.

Праздник организовали в стилистике бохо, которая сочетает в себе элементы стилей хиппи, винтаж и разные этнические мотивы. Утром 20 февраля Саша Зверева и ее гости плели венки и опускали их в океан. Затем наступило время чайной церемонии и медитации.

К вечеру виллу украсили свечами. Артистка надела белое платье свободного покроя с открытыми плечами. Ее мужчина выбрал черные брюки и белый пиджак. Возлюбленные обменялись клятвами верности, стоя под вигвамом с плетеными ловцами снов.

"Самый счастливый день, - написала Саша Зверева. - Все было сказкой". Под конец праздничного вечера она показала своим подписчикам в Instagram сверкающее кольцо, подаренное мужем.

Напомним, исполнительница хита "Солнышко" была замужем дважды. От предыдущих отношений у нее осталось трое детей.

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