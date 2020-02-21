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Путин напомнил украинцам об общих корнях

10:32
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Запад тем временем стремится "растащить" Украину и Россию

Владимир Путин призвал украинцев не забывать общую историю России и Украины. Российский президент подчеркнул: надо относиться с уважением к тому факту, что у части населения Незалежной появилось чувство национального самосознания. Однако при этом не следует забывать, кто мы такие и откуда мы пришли, отметил Путин.
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Странам Запада сотрудничество России и Украины невыгодно. Оно создает им глобального конкурента – отсюда и стремление "партнеров" растащить Москву и Киев, заявил российский лидер.

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ - это создание … глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", - сказал президент в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства не стал уточнять, какие именно страны заинтересованы в ухудшении отношений Киева и Москвы.

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