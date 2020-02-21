Вагон поезда "Киев-Москва" оцепили из-за подозрения на коронавирус

Состав остановили в Брянске

Вагон пассажирского поезда "Киев-Москва" отправили в санитарный тупик и оцепили на пограничном пункте в Брянске. Есть подозрение на заражение коронавирусом нескольких пассажиров.

В вагоне находились 19 пассажиров и два проводника. У одной из женщин заподозрили заражение COVID-2019, было принято решение оцепить вагон. Пассажирка и ее попутчик госпитализированы.

"При этом двое из них госпитализированы. По предварительным данным, детей нет", — сообщили агентству ТАСС в пограничном санитарно-карантинном пункте "Брянск-Орловский". Оставшихся в вагоне людей проверяют на наличие вируса.

О вспышке нового типа пневмонии в городе Ухань китайские власти заявили в конце декабря прошлого года. Возбудитель – коронавирус, получивший название COVID-2019. По данным госкомитета по здравоохранению Китая, за последние сутки в стране скончались 118 заболевших, выявлено 889 новых случаев заражения. За время эпидемии более 18 тысяч пациентов полностью излечились.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"