Фейковая переписка принца Гарри вызвала переполох

Шутка понравилась не всем

Шутливый пост в Instagram принца Гарри и Меган Маркл вызвал неоднозначную реакцию британцев.

На странице супругов разместили выдуманный диалог с музыкантом Джоном Бон Джови. Артист якобы спрашивает принца Гарри, как тот поживает. "Хорошо. Живу молитвой…" - отвечает внук Елизаветы II словами из песни Бон Джови.

Затем артист пишет, что 28 февраля он приедет в Лондон и что у него есть одна идея по поводу соревнований для военнослужащих-инвалидов Invictus Games ("Игры непобежденных").

По словам артиста, в Лондоне он будет без своей группы. "Ха, не жди, что я буду петь… Хотя я могу попробовать!" - пишет Гарри.

В посте подчеркивается, что это фейковая переписка принца Гарри и Джона Бон Джови. Интернет-пользователи сразу догадались, что таким образом герцог Сассекский напомнил о грядущих Играх, которые проходят по его инициативе с 2014 года. Турнир состоится в мае. А 28 февраля принц Гарри прибудет в лондонскую студию, где Бон Джови запишет свой сингл "Непобежденный", посвященный инвалидам.

Мнения по поводу шуточного поста Сассексов разделились. Одни британцы посчитали его забавным и интересным, а другие - глупым. Недоброжелатели Гарри и Меган потребовали от них закрыть свой аккаунт в соцсети и не устраивать переполох на пустом месте.

- Живу молитвой? Нет, живешь на миллионы долларов денег налогоплательщиков, - пишут в Сети.

- Как странно.

- Так мило! Я люблю Бон Джови!

- Смехотворный пост.

- Гарри станет певцом! Я знала это! Новая глава в жизни, новая работа.

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

Сассексы перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце. Они формально сохранят за собой титулы HRH ("His Royal Highness" и "Her Royal Highness", то есть "Его Королевского Высочество" и "Ее Королевское Высочество"), но не смогут их использовать. Разрешат ли им оставить свой бренд Sussex Royal в неизменном виде, покажет будущее.

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