Пожарные в Москве спасли 5 человек и откачали кота

Горел дом на юго-западе столицы

Оперативные действия московских пожарных спасли жизнь пятерым жителям столицы. Пожар вспыхнул утром 21 февраля в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте.

"Благодаря грамотным и оперативным действиям столичных огнеборцев, с помощью самоспасателей "Фенист" было спасено пять человек. Кроме того, пожарные спасли и любимого питомца одного из жильцов", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МЧС.

Сотрудники экстренных служб вынесли спасенного от пламени кота на свежий воздух и откачали. Пожар в квартире полностью потушен.

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