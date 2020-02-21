Пьяные пассажиры Ryanair напали на стюардессу (видео)

Их возмутила задержка вылета

Скандал на борту самолета авиакомпании Ryanair: пьяные пассажиры устроили громкие разборки со стюардессой. Агрессивно настроенные путешественники столпились в проходе и пытались протолкнуться к стюардессе, другие их пытались удержать.

Один из особо рассерженных или разгоряченных участников конфликта угрожает девушке, обещая "дать ей пощечину". Другие пассажиры снимали происходящее на видео. Один из "операторов" опубликовал ролик в Twitter, в подписи пообещав больше никогда не пользоваться услугами Ryanair.

Поводом для инцидента стала длительная – в четыре часа – задержка вылета лайнера, который следовал из Лондона в Малагу. Трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вступили в конфликт с бортпроводницей, а еще один стал за нее заступаться.

Автор ролика признается, что путь от Лондона до Малаги показался ему самым длинным перелетом в его жизни. Длиннее, чем из Британии в Австралию.

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