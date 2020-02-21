Мать Любови Полищук умерла в возрасте 91 года

Ее внук принимает соболезнования

21 февраля скончалась Ольга Полищук, мама народной артистки России Любови Полищук. Она пережила дочь на 14 лет.

Актер Алексей Макаров, сын Любови Полищук, сообщил о кончине своей 91-летней бабушки. "Светлая память", - написал он в Instagram, опубликовав черно-белую фотографию молодой Ольги Пантелеевны.

Мама знаменитой актрисы жила в Омске. Она работала швеей. Алексей Макаров старался навещать пожилую родственницу. "Двое из ларца", - так актер говорил о себе и бабушке, имея в виду их внешнее сходство.

Любовь Полищук отдала своего сына в школу-интернат. Из-за конфликтов с мужем и напряженного графика она не могла уделять Алексею должного внимания. Как пишет "СтарХит", в такой непростой ситуации бабушка заботилась о внуке, чем заслужила его благодарность и любовь.

- Крепитесь Алексей! Очень тяжело терять близких, - пишут в комментариях.

- Светлая память прекрасной женщине.

- Ваша бабушка была очень красивой женщиной, как и мама, собственно, как и Вы.

- Вечный покой хорошему человеку!

- Ваш самый дорогой и близкий после мамы человек.

В прошлом году Ольга Полищук рассказала страшные подробности предсмертных страданий дочери, которая умерла в 2006 году от саркомы позвоночника. "Резали ее, резали, шурупы прикручивали. Вдруг хуже ей стало, отправили в Израиль. А там у нее признали саркому. Когда я приехала, она стриженая была, худющая. Капельница стоит, вливают ей... Лежала, вдруг стала хрипеть, хрипеть... Мы к ней сели, вздохнула - и все, нет Любы", - вспоминала женщина.

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