Путин обсудил с Лукашенко крупные совместные проекты

Президенты говорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Президенты России и Белоруссии коснулись также совместных проектов.

"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи – обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - сказано в сообщении пресс-службы президента России, опубликованном на сайте Кремля.

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