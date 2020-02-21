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Путин обсудил с Лукашенко крупные совместные проекты

12:34
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Президенты говорили по телефону

Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Президенты России и Белоруссии коснулись также совместных проектов.
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"В продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 7 февраля в Сочи – обсуждены некоторые актуальные вопросы развития двусторонних отношений. Особое внимание уделено взаимодействию в энергетической сфере и реализации крупных совместных проектов", - сказано в сообщении пресс-службы президента России, опубликованном на сайте Кремля.

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