"Лучший человек на земле": Аня Чиповская нежно обратилась к Ендальцеву

Актер принимает поздравления

32-летняя актриса Анна Чиповская призналась в любви своему молодому человеку Дмитрию Ендальцеву. Она обратилась к актеру с трогательными словами по случаю его дня рождения.

"Сегодня день рождения моего любимого, моего лучшего друга и лучшего человека на земле. С днем рождения, мой любимый, мой лучший друг и лучший человек на земле. Будь счастлив и здоров", - написала Чиповская в Instagram.

Звезда сериала "Оттепель" выложила фотографию, на которой они с возлюбленным сидят на диванчике, отвернувшись от камеры. В сториз она выложила видео, на котором они плывут на катере. Чиповская при этом активно машет руками и смеется.

Ендальцев на своей странице поблагодарил всех родных и близких за поздравления. Звезда сериала "Психологини" опубликовал снимок, на котором он счастливо улыбается. "Эта лыба не стесняется сказать, что ее окружают самые лучшие. Это большая гордость и честь", - написал он.

- Поздравляю вас, ребята, вы прекрасны, - пишут в комментариях к посту Чиповской.

- Спасибо этому человеку, что ты так счастлива!

- Лучшая пара на земле. Люблю вас!

- Счастья вам, поздравляю вас обоих, это ваш праздник!

- Встретить своего человека необычайно важно! Будьте счастливы и берегите то, что у вас есть!

Как передает 7days.ru, Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев встречаются уже больше двух лет. В прошлом году ходили слухи, что Ендальцев сделал актрисе предложение. На руке у нее даже разглядели помолвочное кольцо. Однако пока звездная пара не делала никаких объявлений о скорой свадьбе.

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