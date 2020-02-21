"Лучший человек на земле": Аня Чиповская нежно обратилась к Ендальцеву

Актер принимает поздравления
32-летняя актриса Анна Чиповская призналась в любви своему молодому человеку Дмитрию Ендальцеву. Она обратилась к актеру с трогательными словами по случаю его дня рождения.
"Сегодня день рождения моего любимого, моего лучшего друга и лучшего человека на земле. С днем рождения, мой любимый, мой лучший друг и лучший человек на земле. Будь счастлив и здоров", - написала Чиповская в Instagram.
Звезда сериала "Оттепель" выложила фотографию, на которой они с возлюбленным сидят на диванчике, отвернувшись от камеры. В сториз она выложила видео, на котором они плывут на катере. Чиповская при этом активно машет руками и смеется.
Ендальцев на своей странице поблагодарил всех родных и близких за поздравления. Звезда сериала "Психологини" опубликовал снимок, на котором он счастливо улыбается. "Эта лыба не стесняется сказать, что ее окружают самые лучшие. Это большая гордость и честь", - написал он.
- Поздравляю вас, ребята, вы прекрасны, - пишут в комментариях к посту Чиповской.
- Спасибо этому человеку, что ты так счастлива!
- Лучшая пара на земле. Люблю вас!
- Счастья вам, поздравляю вас обоих, это ваш праздник!
- Встретить своего человека необычайно важно! Будьте счастливы и берегите то, что у вас есть!
Как передает 7days.ru, Аня Чиповская и Дмитрий Ендальцев встречаются уже больше двух лет. В прошлом году ходили слухи, что Ендальцев сделал актрисе предложение. На руке у нее даже разглядели помолвочное кольцо. Однако пока звездная пара не делала никаких объявлений о скорой свадьбе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"