Собянин вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы

Торжественная церемония прошла в пятницу в Красном зале столичной мэрии на Тверской улице

В пятницу Сергей Собянин вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония прошла в историческом - Красном - зале столичной мэрии. Вспоминали тех, кто отстоял нашу страну в самой кровопролитной войне. Мэр столицы поблагодарил ветеранов за подвиги во время Великой Отечественной и за труд уже после войны, когда необходимо было бросить все силы на восстановление страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"