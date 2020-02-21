ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил ветеранам юбилейные медали к 75-летию Победы

15:03
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Торжественная церемония прошла в пятницу в Красном зале столичной мэрии на Тверской улице

В пятницу Сергей Собянин вручил ветеранам юбилейные медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония прошла в историческом - Красном - зале столичной мэрии. Вспоминали тех, кто отстоял нашу страну в самой кровопролитной войне. Мэр столицы поблагодарил ветеранов за подвиги во время Великой Отечественной и за труд уже после войны, когда необходимо было бросить все силы на восстановление страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин награждает ветерана
Сергей Собянин награждает ветерана
Сергей Собянин награждает ветерана
Сергей Собянин награждает ветерана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.