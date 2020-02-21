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ЦИК подписал соглашение с волонтерами

14:57
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Они будут разъяснять россиянам суть конституционных поправок

В Москве прошла церемония подписания соглашения Центризбиркома с ассоциацией волонтерских центров. Теперь добровольцы присоединятся к кампании по информированию населения о поправках в Конституцию, передает "ТВ Центр".

Регистрация участников стартует в пятницу, планируется отобрать 100 тысяч волонтеров по всей стране. После краткого курса обучения они начнут доносить до граждан всю информацию о предлагаемых изменениях.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, важно не только объяснить суть поправок, но и консультировать по процедуре голосования, в частности о том, какие права и возможности будут у людей.

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