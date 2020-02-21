В Луховицах мужчина украл 160 шоколадок и 900 жвачек

Его задержали

160 шоколадок, 900 пачек жвачки и бутылка шампанского. Столько украл приезжий с Северного Кавказа в Луховицах, передает "ТВ Центр".

Что он собирался делать с таким богатством, сейчас гадают следователи. Мужчина рылся на полках не один, а в сопровождении дамы. К выбору продуктов они подходили серьёзно: над некоторыми упаковками на мгновение замирали - видимо, читали состав. А потом рассовывали всё по карманам и рюкзакам.

Спокойно и особо не скрываясь от видеокамер, молодые люди обошли три магазина и ни в одном не заплатили. Теперь инициатору кражи грозит до 10 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"