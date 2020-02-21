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Вестибюль станции метро "Площадь Ильича" закроют в выходные

15:13
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Это связано с ремонтом

Информация для пассажиров Московского метро. В ближайшие три дня будет закрыт для входа и выхода вестибюль станции метро "Площадь Ильича".

Там будет производиться ремонт. Но сама станция будет работать в обычном режиме. До 24 февраля включительно попасть на нее можно будет со станции Римская, передает "ТВ Центр".

В праздничные дни изменится и расписание работы МЦД. С 9-40 до 13-30 отменены все поезда на участке от Рижской  до Курской и от Курской до Каланчевской. Со станции Каланчевская поезда проследуют только в сторону Рижской.

И напоминаем, что уже завтра на гораздо более долгий срок - до лета следующего года -  закроют станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии. Поезда будут проезжать её без остановок.

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