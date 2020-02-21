В столице стартует фестиваль "Московская Масленица"

Куда пойти?

Масленица в Москве начинается уже в пятницу. Чтобы проводить зиму и встретить весну, можно прийти на фестивальные площадки в разных частях города. Там гостей ждут угощения и развлечения - для детей и взрослых.

Перефразируя старинную поговорку: в Москве не житьё, а Масленица. И хотя официальное открытие праздничного фестиваля в городе состоится только в пятницу вечером, двери всех масленичных площадок - как центральных, так и окружных - уже открыты для посетителей с 11 утра.

Центр торжества по традиции на Манежной площади. Здесь выросла целая средневековая деревня, где вовсю уже трудятся разных дел мастера.

Уточнить полное расписание работы масленичных площадок можно уточнить на сайте moscowseasons.com.

Подробнее смотрите в репортаже Татьяны Сидоровой

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