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Назван самый эффективный метод борьбы с раком

13:08
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Его начали разрабатывать только в прошлом году

Самый эффективный метод борьбы с раком – иммунная онкология. О действенном способе лечения опасных заболеваний рассказал глава Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
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"Самое эффективное сегодня в онкологии — это иммунная онкология, которая реализуется, с одной стороны, при помощи медикаментов, а также измененных Т-клеток. Это абсолютно новая вещь, существует только с прошлого года", - сообщил Брунс.

По словам медика, новая технология помогает бороться с некоторыми видами онкологии - например, с раком крови. В то же время, отмечает специалист, рак – не гомогенное заболевание, он поражает разные органы, затрагивает почти весь организм. Так что многое еще предстоит сделать, подчеркнул Брунс.

Пока же, в ближайшие 15-20 лет, мы станем свидетелями роста числа онкологических заболеваний, прогнозирует эксперт. По данным Брунса, только в Германии сегодня около 500 тысяч больных раком, а через 20 лет их число может достичь 600 тысяч. Самое важное в борьбе с опаснейшим недугом, по словам врача – ранняя диагностика заболевания, передает РИА Новости.

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