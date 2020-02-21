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Актер из "Особенностей русской бани" найден мертвым в Москве

13:43
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Тело обнаружили в его квартире

Российский актер Николай Тонский найден мертвым в собственной квартире в Москве. Ему недавно исполнился 51 год.
Умерла актриса из "Секса в большом городе"

Причины смерти артиста пока неизвестны. Несколько лет назад Тонский попал в аварию, после которой так и не восстановился, напоминает kp.ru.

Николай Тонский сыграл в таких фильмах, как "Особенности русской бани" и "Шоу-бой2". А в комедийной киноленте Виктора Волкова "Триста лет спустя" актер исполнил главную роль.

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