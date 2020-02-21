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Стала известна судьба пассажиров из вагона с больной китаянкой

14:47
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Гражданка КНР уже сдала анализы

В Брянской области из-за подозрений на коронавирус пришлось снять с поезда гражданку Китая с высокой температурой. Железнодорожный состав следовал по маршруту Киев - Москва, проверку проводили на пункте пограничного контроля, передает "ТВ Центр".

Вагон поезда отцепили и отправили в санитарный тупик. Остальных пассажиров этого вагона поместили на карантин в инфекционную больницу Брянска. Об этом сообщили в местном отделении Роспотребнадзора. Медики заверяют: гражданка КНР уже сдала анализы на все виды ОРВИ и помещена в отдельный бокс. Угрозы заражения окружающих нет.

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