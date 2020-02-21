Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о "неожиданном предложении" Путина

О компенсациях речь не идет

Переговоры с белорусской стороной по поводу поставок нефти продолжаются, речи о каких-либо компенсациях недополученной компаниями выгоды со стороны российского бюджета не идет. В Кремле отреагировали на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, сделанном после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

"Об этом речи не идет пока. Существуют разные, скажем так, запросные позиции сторон… Рассматриваются разные варианты, в смысле нахождения взаимоприемлемых опций", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

21 февраля поступила информация о телефонном разговоре президентов России и Белоруссии. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили взаимодействие в энергетической сфере и реализацию крупных совместных проектов. Однако Александр Лукашенко позже заявил, что Владимир Путин сделал ему "неожиданное предложение" - сохранить финансовые условия прошлого года по поставкам российской нефти, а также компенсировать Минску выпадающие в 2020 году из-за налогового маневра доходы - около 300 миллионов долларов, напоминает РИА Новости.

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