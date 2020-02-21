Сын Елены Яковлевой ответил оскорбляющим его в Сети из-за внешности

Он устал от критики

27-летнего Дениса Шальных, сына актрисы Елены Яковлевой, возмутило повышенное внимание к его многочисленным татуировкам на лице и теле.

"Сейчас терку возьму, буду стирать. Ничего, кроме тату, у вас в башке нет", - заявил Денис Шальных на видео, опубликованном в сториз Instagram. Мужчина ежедневно получает в соцсетях нелицеприятные комментарии о своем внешнем виде.

Людей, которых до сих ужасают тату на лице, он сравнил с недалекими геймерами, которые отстали от времени. "Все уже апгрейднулись, на звездолетах летают, вы одни с копьями бегаете. Вот так это видится", - сказал Шальных.

В последнее время сын Яковлевой стал довольно часто появляться на телевизионных шоу. Журналистов интересует его мнение о татуировках, бодибилдинге, отношениях в звездных семействах и так далее. Шальных с иронией относится к своей славе. При этом ему не нравится, что его называют "фриком" или "позором семьи".

Денис Шальных занимается бодибилдингом и играет в музыкальной группе, которая 25 февраля, кстати, опубликует в Сети свои новые композиции. Мужчина сетует на то, что журналисты и интернет-пользователи обсуждают не его творчество, а его внешность. Как будто свет клином сошелся на его тату.

С недавних пор Шальных начал удалять с лица татуировки. "Я никогда особо не задумывался, как бы сейчас выглядел без татуировок", - написал он в соцсети, когда студенты РГГУ с помощью компьютерной графики очистили его лицо от тату. "Мне вполне нравится", - отметил мужчина.

Напомним, актриса Елена Яковлева и актер Валерий Шальных поженились в 1990 году. Через два года у них родился сын. Денис поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Как признавался Шальных, он жалеет, что плохо учился.

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