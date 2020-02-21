Экс-министра обороны Украины приговорили к шести годам

Гриценко осудили за призывы к терактам в России

Шесть лет колонии – такой приговор вынес Второй западный окружной военный суд бывшему министру обороны Украины. Анатолия Гриценко осудили за призывы к терактам в России с использованием СМИ.

В 2014 и 2017 годах украинский политик, который к тому времени уже был освобожден от должности главы Минобороны Незалежной, высказывал в телеэфире свою точку зрения на отношения Киева с Москвой. Гриценко утверждал, что россияне должны нести потери, "как украинцы в Донбассе". Бывший министр также призывал "пускать под откос" российские поезда с боевой техникой, во втором - взрывать российские машины.

Российский суд рассматривал уголовное дело на протяжении трех заседаний. Прокурор запрашивал для украинского политика девять лет колонии, защита настаивала на оправдании, остановились на шести годах. Приговор вынесен заочно: сам Гриценко находится на Украине и виновным себя не признает, сообщает РИА Новости.

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