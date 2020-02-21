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Россиян предупредили о последствиях "алкоголизма выходного дня"

14:44
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Они хуже, чем от наркотиков

Последствия пьянок на выходных могут быть опаснее наркозависимости.

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В первую очередь – это незапланированная беременность. Во Франции даже появился такой термин – "дети выходного дня", то есть дети, которые были зачаты в нетрезвом состоянии и в нерабочие дни.

Помимо этого, растет преступность и в целом ухудшается общественное здоровье, передает агентство "Москва".

"Последствия потребления алкоголя на выходных может превышать негативные последствия употребления наркотиков в те же дни", - заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Врач отметил, что наркомания в выходные также приводит к зависимости, так как за неделю организм не успевает до конца вывести психоактивные вещества.

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