ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак раскрыл суть "неожиданного предложения" Минску по нефти

14:59
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Речь шла о постепенном снижении экспортной пошлины

Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть. Глава российского Минэнерго Александр Новак прокомментировал ситуацию вокруг переговоров Москвы и Минска о дальнейших поставках "черного золота".
Новак уточнил сроки запуска "Северного потока-2"

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — приводит объяснение министра пресс-служба ведомства.

Новак подчеркнул, что предложения российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до белорусских партнеров.

Напомним, утром 21 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Однако белорусский позже заявил о "неожиданном предложении" российского коллеги – которое, якобы, подразумевает компенсацию цены на нефть в размере 300 миллионов долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Новак
Александр Новак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.