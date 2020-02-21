Новак раскрыл суть "неожиданного предложения" Минску по нефти

Речь шла о постепенном снижении экспортной пошлины

Россия предложила Белоруссии постепенно снижать премию к цене на нефть. Глава российского Минэнерго Александр Новак прокомментировал ситуацию вокруг переговоров Москвы и Минска о дальнейших поставках "черного золота".

"Предложен подход, учитывающий снижение экспортной пошлины, а именно — снижение премии примерно на два доллара за тонну каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины. Это позволит частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины", — приводит объяснение министра пресс-служба ведомства.

Новак подчеркнул, что предложения российских компаний об изменении формулы ценообразования довели до белорусских партнеров.

Напомним, утром 21 февраля состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили взаимодействие в энергетической сфере. Однако белорусский позже заявил о "неожиданном предложении" российского коллеги – которое, якобы, подразумевает компенсацию цены на нефть в размере 300 миллионов долларов.

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