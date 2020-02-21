"Сломал ногу": СМИ сообщили о госпитализации Дмитрия Тарасова

Врачи помогли ему покинуть поле

32-летний футболист Дмитрий Тарасов, который в феврале подписал контракт с казанским "Рубином", получил серьезную травму.

Как передает Sport24, спортсмен "сломал ногу и выбыл из строя" на долгий срок. Подробности инцидента не уточняются.

По данным "Спорт БО", Тарасов получил травму на тренировке "Рубина". Он покинул поле с помощью врачей. Его якобы увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.

"Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле. Диагноз узнаем только после обследования", - говорится в Twitter "Рубина".

⚡Тарасов получил травму и покинул тренировку "Рубина" только с помощью врачей



Диагноза пока нет, его на скорой увезли в больницу pic.twitter.com/VQiLIB8xeH — Спорт БО (@Sport_BO) February 21, 2020

Несколько дней назад Дмитрий Тарасов заключил контракт с "Рубином" до конца сезона. До этого он находился в статусе свободного агента.

"Я очень счастлив, что мне выпал шанс вернуться в большой футбол. Были сложности с травмой и некоторые неопределенности. Спасибо футбольному клубу "Рубин" за то, что поверили в меня и подарили мне этот шанс", - заявил Дмитрий Тарасов.

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