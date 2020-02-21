Китайские медики: коронавирусом можно заразиться повторно

Мужчина, который выписался из больницы, вновь заболел

В Китае выявили повторный случай заражения коронавирусом среди уже вылеченных пациентов.

Мужчина, проживающий в провинции Сычуань, попал в больницу, вылечился от коронавируса и покинул госпиталь в начале января. После выписки его поместили на 10-дневный карантин, а после провели повторный тест на коронавирус – он оказался положительным.

Медики вновь забрали его в больницу. Сейчас проверяют членов его семьи, пишет "Газета.Ru". в доме провели дезинфекцию.

Известно, что мужчина проходил лечение по пятому общенациональному стандарту, с 19 февраля власти страны объявили о принятии шестого стандарта лечения коронавируса, сообщили в комитете здравоохранения провинции Сычуань.

По состоянию на 21 февраля число заболевших коронавирусом превысило 76 тысяч человек. 2247 погибли. Более 18 тысяч выздоровели.

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