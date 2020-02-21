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Сестра Фриске собралась рожать в Майами

15:37
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Наталья рассказала о планах на будущее

Визажист и ресторатор Наталья Фриске, сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, назвала единственное место на планете, где она чувствует себя комфортно. Как оказалось, это не родная для нее Москва, а американский город Майами.

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В Штатах Фриске уже запланировала рожать своих будущих детей. Об этом она рассказала своим подписчикам в инстаграме. На фото Наталья бежит по белоснежному пляжу в Майами, пишут "Дни.ру".

"Как я люблю Майами, и не только за такие кадры волшебные. Там все предназначено для жизни. Там хочется заниматься спортом, хочется правильно питаться. Делать все, чтобы быть здоровым. Когда меня спрашивают, где бы я жила, я отвечаю незамедлительно - только Майами! Только там чувствую себя комфортно, совершенно точно знаю, в Майами хочу родить своих детей", - гласит подпись в снимку.

В комментариях к посту одни фанаты посоветовали Фриске скорее переехать в ее город мечты, а другие в это время попросили ее прояснить ситуацию с личной жизнью. С лета прошлого года СМИ пишут, что Наталья и ее муж, Павел Вшивков, находятся в разводе.

Отвечая на вопрос, живет ли она со своим мужем, Фриске была краткой: "Нет". Стоит отметить, что официально Наталья не подтверждала слухи о разводе.

Видео: сестра показала нетронутую квартиру Жанны Фриске

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