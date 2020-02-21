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Алсу рассказала о выходе первого сольного альбома дочери Микеллы

15:49
  • пятница
  • 21 февраля 2020

У юной певицы все складывается хорошо

Певица Алсу сообщила, что до конца 2020 года ее дочь Микелла выпустит свой первый альбом. 
"Все участники всех сезонов покупали голоса": Алсу раскрыла правду о шоу "Голос"

"У Микеллы все складывается - учится, занимается, записывает песни и готовит свой первый сольный альбом, думаю, что до конца года он увидит свет", - цитирует Алсу портал dni.ru

Заслуженная артистка России сказала, что Микелла занимается творчеством без оглядки на маму. "Для нее пример не я, у нее собственные музыкальные предпочтения и любимые исполнители. Наша музыка отличается, и это правильно, так должно быть ", - отметила Алсу.

При этом певица, разумеется, дает дочери ценные советы. Например, она учит ее получать удовольствие от выхода на сцену, не зажиматься и не думать о нотах. Нужно выступать так, словно ты поешь для друзей, считает Алсу. 

Ранее Микелла Абрамова призналась, что она мечтает спеть дуэтом с Полиной Гагариной и Алексеем Чумаковым. Юная певица любит творчество Арианы Гранде и Билли Айлиш.

Напомним, в прошлом году Микелла Абрамова победила в шоу "Голос. Дети". Результаты голосования аннулировали, когда выяснилось, что за дочь Алсу голосовали боты. После этого всех финалистов признали победителями, а младшая дочь артистки попала под град критики. Недавно Алсу раскритиковала систему голосования на "Голосе" и призналась, что покупала голоса ради победы дочери, однако делала это в рамках правил. 

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