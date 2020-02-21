Зеленский об Украине: мы Европа времен Средневековья

Президент попросил украинцев быть людьми

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя протесты в Новых Санжарах, сравнил свою страну со средневековой Европой.

"Мы часто говорим, что Украина - это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времен Средневековья", - заявил украинский лидер.

Зеленский попросил граждан своей страны не забывать о том, что они - люди и совершать человеческие поступки, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, также отметила, что происходящее на Украине – чистой воды Средневековье.

20 февраля Украина эвакуировала самолетом из китайского города Ухань в поселок Новые Санжары (Полтавская область) 73 человек, среди которых 45 украинцев и 28 иностранцев.

Известия о размещении в поселке эвакуированных из Китая спровоцировало массовые протесты местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок, забросали камнями автобусы, в которых ехали люди, нападали на сопровождавших.

В результате беспорядков пострадали пятеро полицейских. 24 участника беспорядка задержаны, часть из них отпустили утром 21 февраля. Возбуждено пять уголовных дел. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная.

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