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Свадьба века: российским молодоженам на двоих 172 года

15:55
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Жених нашел невесту в Совете ветеранов

Яков Александрович и Капитолина Тарасовна стали самыми взрослыми молодоженами в Волхове из семи пар, пожелавших заключить брак в красивую дату - 20.02.2020 года. Жениху исполнилось 95 лет, невесте – 77.
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Как сообщил в Instagram глава администрации Волховского муниципального района Алексей Брицун, Капитолина Тарасовна объяснила свое желание официально зарегистрировать отношения тем, что больше не хочет ходить в качестве любовницы.

"Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны", – написал Брицун.

Новобрачные познакомились в местном Совете ветеранов.

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