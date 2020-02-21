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В Роскачестве предупредили о вреде сахарного спирта в жвачке

16:19
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Чрезмерное употребление грозит последствиями для здоровья

В Роскачестве порекомендовали избегать продуктов, которые содержат скрытый сахар во избежание проблем со здоровьем. Специалисты отмечают, что многие производители стараются запутать покупателей и указывают сахар в составе продукта под несколькими названиями. Из-за этого сложно понять, какое количество подсластителя на самом деле содержится в товаре.

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Как говорится в сообщении на сайте Роскачества, в жевательной резинке содержатся сахарные спирты (в том числе это ксилит, эритрит и сорбит). С одной стороны, они защищают от кариеса и у них низкий гликемический индекс, с другой - организм не способен переваривать большинство сахарных спиртов, пишет издание argumenti.ru.

Попадая в толстую кишку, они метаболизируются кишечными бактериями. Употребление большого количества сахарных спиртов за короткий промежуток времени может привести к газообразованию, вздутию живота и диарее.

В Роскачестве также предупредили и о том, что любые продукты с высоким содержанием фруктозы могут способствовать развитию жировой болезни печени, метаболического синдрома, а также диабета второго типа.

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