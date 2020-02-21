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ФК "Рубин" озвучил точный диагноз травмированного Тарасова

16:17
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Он рискует пропустить остаток сезона

Врачи озвучили диагноз травмированного полузащитника казанского "Рубина" Дмитрия Тарасова.
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У футболиста закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости и разрыв межберцового синдесмоза, рассказали РИА Новости в ФК "Рубин". Как скоро он вернется в игру, пока неизвестно.

Тарасов рискует пропустить остаток сезона.

32-летний Тарасов подписал контракт с "Рубином" во вторник, 18 февраля. А уже в пятницу получил сильный удар на тренировке и выбыл из игры. До лета 2019 года Тарасов выступал за "Локомотив".

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