Родителей-извергов из Омска отправили в колонию

Мальчик пережил чудовищные наказания

Мать мальчика, едва пережившего наказание гречкой, и ее сожитель, который издевался над малолетним, получили реальные сроки. Женщина – 1 год и 6 месяцев, а мужчина – 4 года и 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

Суд установил, что житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на продолжительное время ставил коленями на гречневую крупу. В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

В отношении родителей были возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

До недавнего времени мальчик, переживший истязания отчима, жил со своей мамой и бабушкой. Ранее он находился в школе-интернате, куда он попал, сбежав из дома.

Жуткое видео издевательств над мальчиком из Омска:

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