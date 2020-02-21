ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родителей-извергов из Омска отправили в колонию

16:45
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Мальчик пережил чудовищные наказания

Мать мальчика, едва пережившего наказание гречкой, и ее сожитель, который издевался над малолетним, получили реальные сроки. Женщина – 1 год и 6 месяцев, а мужчина – 4 года и 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Омской области.

Измученного наказанием гречкой ребенка вернули матери
Мать мальчика, которого ставили на гречку, хочет воспитывать сына сама

Суд установил, что житель Омска, живший с женщиной и ее восьмилетним сыном, издевался над ним, бил и за малейшие провинности на продолжительное время ставил коленями на гречневую крупу. В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

В отношении родителей были возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса: "Истязание", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

До недавнего времени мальчик, переживший истязания отчима, жил со своей мамой и бабушкой. Ранее он находился в школе-интернате, куда он попал, сбежав из дома.

Жуткое видео издевательств над мальчиком из Омска:

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Взрослый наказывает ребенка
Взрослый наказывает ребенка
Сергей Казаков в суде
Сергей Казаков в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.