Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

Заседание состоялось в преддверии разговора с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности и обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба.

Во встрече приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Переговоры состоялись в преддверии запланированного на вечер 21 февраля телефонного разговора Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Путин обсудил с постоянными членами Совбеза перспективы отношений России и Белоруссии по итогам состоявшегося телефонного разговора с Александром Лукашенко, передает ТАСС.

В последние дни обстановка в Идлибе резко обострилась обстановка. Анкара и силы сирийской оппозиции начали военную операцию в регионе против сирийской армии. Россия, в свою очередь, призвала Турцию прекратить поддержку боевиков в Сирии.

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