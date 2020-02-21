Собянин: медаль "75 лет Победы" получат более 57 тысяч москвичей

В пятницу медали в мэрии получили 15 героев

Накануне Дня защитника Отечества Сергей Собянин вручил юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне". Награды получили ветераны - солдаты и труженики тыла. Те, кто своими ратными подвигами и трудом смог победить фашизм. Медали в мэрии получили 15 героев. Самому старшему из них - Михаилу Подгурскому - 102 года, младшему - Виктору Рухманову - 89 лет. Всего такие награды к 9 мая получат более 57 тысяч москвичей. "В прошлом году мы посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир. Все сделаем. Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла - по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной", - пообещал мэр Москвы.

22 июня 1941 года молодой актёр Николай Дупак снимался в фильме "Тарас Бульба" в Киеве. Как вдруг увидел низколетящие самолёты с крестами... Началась война. Удивительно, но именно актёрская профессия определила его боевую судьбу.

"А где ты родился? В деревне. Пиши - в пехоту! А я говорю: а можно мне в кавалерию, потому что я сейчас снимаюсь в фильме "Тарас Бульба", и каждый день меня возят на ипподром, обучаюсь езде на лошади", - вспоминает ветеран ВОВ, заслуженный артист РСФСР Николай Дупак.

Он оборонял Москву и Сталинград, прошел путь от рядового курсанта до командира гвардейского корпуса. А после войны посвятил себя искусству: четверть века возглавлял театр на Таганке, строил его новое здание, работал с Любимовым и Высоцким.

Им всем далеко за 90, а кому-то и больше 100 лет, но они сохранили память, боевую выправку и удивительное жизнелюбие. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручал ветеранам юбилейные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. А они в ответ восклицали: "Служу России!"

"Хотел от имени москвичей поблагодарить вас за ратный и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Вы сделали всё возможное и невозможное, чтобы спасти Россию, чтобы победить в этой войне. И хотел сказать слова огромной благодарности за все 75 лет, прожитых вами после Победы. Вы не остановили своих подвигов и после войны. Вы восстанавливали нашу страну, крепили её силу и славу и всё, что сегодня есть у нас - основано на вашем труде, на ваших плечах, на ваших талантах и тому, что вы сделали за эти годы", - обратился к ветеранам Собянин.

Одна на всех война - такие разные судьбы. Николай Ярко На фронт попал сапером в 44-м - освобождал Кубань. Но ещё до этого, подростком, лицом к лицу встретил войну в родной станице.

"Бои шли очень тяжёлые, целую неделю, а потом нам пришлось перевозить бойцов с поля боя в братские могилы, собирать снаряды, мины", - рассказал ветеран ВОВ Николай Ярко.

Юрий Коломиец - военный разведчик. Служил на Первом белорусском фронте, освобождал Брест, Варшаву, Берлин, был свидетелем знаменитой встречи на Эльбе.

"Когда возвратились мы, разведчики, расписались на Рейхстаге, написал фамилию и город - Бердянск!" – сказал ветеран ВОВ Юрий Коломиец.

Екатерина Евдокимова ушла на фронт добровольцем, всю войну была связисткой. Михаил Подгурский - морской пехотинец, солдат трех войн - Финской, Великой Отечественной и Японской, освобождал Польшу и Чехословакию. Ему 102 года! Сергей Крамаренко - лётчик, генерал-майор авиации, герой Советского союза. Участвовал в боях под Курском, штурмовал Берлин.

"Самое страшное было участие во всех воздушных боях. Когда ты сражаешься один, и несколько самолётов вокруг... Всякая победа - это торжество великой справедливости, великое счастье для нашего народа!" – считает ветеран ВОВ, герой Советского Союза Сергей Крамаренко.

Они не только спасали Родину и завоевывали победу, вся их жизнь стала служением Отечеству. И теперь их мысли, прежде всего, о молодом поколении. Чтобы и они помнили, и достойно служили своему делу и своей стране.

Полина Кастрицкая, Александр Ивановский, Александр Савин, "ТВ Центр".

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