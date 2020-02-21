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Матвиенко назвала преступлением карантин на Diamond Princess

17:13
  • пятница
  • 21 февраля 2020

С пассажирами неправильно обошлись

Спикер Совфеда Валентина Матвенко раскритиковала действие японских властей, которые решили ввести двухнедельный карантина круизном лайнере Diamond Princess.
Среди жертв коронавируса на Diamond Princess нет россиян

Политик заявила, что нужно было сразу эвакуировать здоровых людей с корабля, а больных отправить на лечение, передает ее слова РИА Новости.

"Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей... больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода", - возмутилась Матвиенко.

Diamond Princess вышел из японского города Иокогама 20 января, а 3 февраля вернулся из круиза. На борту лайнера находились около 3 тысяч 600 человек, граждане 50 стран. 24 человека – из России.

У одного из пассажиров, который сошел с судна в Гонконге 25 января, выявили заражение коронавирусом. Лайнер по прибытии в Иокогаму решили поместить на карантин.

Заражены коронавирусом оказались более 600 пассажиров лайнера, в том числе двое россиян. 20 февраля стало известно о смерти двоих из заболевших – это пожилые мужчина и женщина. Пассажиров, у которых заражения не выявлено, 19 февраля стали выпускать с судна. Покинули карантин около 500 человек, в их числе шестеро россиян.

Видео: третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно

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