Матвиенко назвала преступлением карантин на Diamond Princess

С пассажирами неправильно обошлись

Спикер Совфеда Валентина Матвенко раскритиковала действие японских властей, которые решили ввести двухнедельный карантина круизном лайнере Diamond Princess.

Политик заявила, что нужно было сразу эвакуировать здоровых людей с корабля, а больных отправить на лечение, передает ее слова РИА Новости.

"Вот когда держали в резервации целый корабль, это просто преступные действия. Вместо того чтобы эвакуировать всех здоровых людей... больных забрать для лечения. Они держали там людей, пока не заболело полпарохода", - возмутилась Матвиенко.

Diamond Princess вышел из японского города Иокогама 20 января, а 3 февраля вернулся из круиза. На борту лайнера находились около 3 тысяч 600 человек, граждане 50 стран. 24 человека – из России.

У одного из пассажиров, который сошел с судна в Гонконге 25 января, выявили заражение коронавирусом. Лайнер по прибытии в Иокогаму решили поместить на карантин.

Заражены коронавирусом оказались более 600 пассажиров лайнера, в том числе двое россиян. 20 февраля стало известно о смерти двоих из заболевших – это пожилые мужчина и женщина. Пассажиров, у которых заражения не выявлено, 19 февраля стали выпускать с судна. Покинули карантин около 500 человек, в их числе шестеро россиян.

Видео: третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно

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