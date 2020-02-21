Меркель, Макрон и Эрдоган созвонились из-за Сирии

Лидеры выразили опасение дальнейшей эскалации в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прямо заявляет, что Турция не отойдёт от своих позиций в Сирии. Однако дальнейшее поведение Анкары определят переговоры с Москвой, подчеркнул турецкий президент. Он также выдвинул идею о том, что ситуацию вокруг идлибского анклава можно обсудить вчетвером - с участием глав Германии и Франции. В пятницу турецкий лидер созвонился с главами Германии и Франции. Лидеры обсудили эскалацию в Идлибе и условились решить ситуацию политическим путем. А пока турецкие войска проводят свою операцию на сирийской территории.

На кадрах, что распространил российский Центр по примирению враждующих сторон, хорошо видно, как турецкие самоходки ведут огонь. Этой артподдержкой и попытались воспользоваться боевики, атаковав позиции сирийских войск в провинции Идлиб. Обстановка там сейчас непростая. То и дело поступают сообщения о столкновениях и бесконечном потоке беженцев, который якобы устремился к сирийско-турецкой границе. Хотя российские военные эту информацию не подтверждают: "Информация о якобы потоках "сотен тысяч" мирных жителей провинции, устремившихся к сирийско-турецкой границе из-за боевых действий между террористами и сирийскими правительственными войсками на востоке провинции, не соответствует действительности".

Потому как отсутствуют факты. Нет ни видео, ни фото. Дороги свободны, чем, кстати, и воспользовались турки, перебросив в Идлиб дополнительную технику и боеприпасы. На территории Сирии они чувствуют себя словно дома, отказывая законным властям в праве занять собственную территорию, выгнав оттуда террористов. В итоге отношения с Россией, которая поддерживает сирийские власти, и Турцией заметно накалились. Однако о прямом военном конфликте речь, конечно же, не идёт.

"У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры по Идлибу не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать", - объяснил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Турция и Россия не будут рисковать своими отношениями по сирийскому и Идлибскому вопросам. Между двумя странами существуют тесные связи во многих областях. Разорвать эти связи означало бы привести двусторонние отношения в других областях к дисбалансу, что является проигрышным результатом", - сообщил профессор кафедры международных отношений Галатасарайского университета Али Фаик Демир.

Но пока приемлемый выход для всех сторон так и не найден. Эрдоган заявил, что турки не покинут Идлиб, пока не прекратится насилие со стороны Дамаска. Хотя официальные власти Сирии лишь отвечали на атаки террористов, которых Анкара обещала поделить на умеренных и радикальных. А также создать в провинции демилитаризованную зону. Но ничего из этого турки так и не сделали, по сути не выполнив сочинские договоренности.

"Турция действует двойственно. С одной стороны, Реджеп Эрдоган и Владимир Путин демонстрируют очень добрые отношения и вряд ли турецкий лидер позволит себе в прямую обманывать российского президента. Он прекрасно знает, чем это может закончиться. Но с другой стороны турецкие военные, турецкие политики обладают определенной свободой маневра, которую тот же Эрдоган им предоставляет. Понятно, что он здесь ставит свою репутацию на кон и, судя по всему, готов рискнуть для того, чтобы решить свои задачи в регионе. А от этого, конечно, зависит и его позиционирование в собственной стране", - прокомментировал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

На тех переговорах, что проходили сначала в Анкаре, а затем и в Москве, достигнуть каких-либо договоренностей по Идлибу не удалось. Теперь переговоры пройдут на высшем уровне. А их формат российский лидер предложил расширить, пригласив туда лидеров Франции и Германии.

"Возможность проведения саммита проговаривается. Каких-то чётких решений на этот счёт сейчас нет. Если все четыре главы посчитают это необходимым, то мы не исключаем возможность проведения такой встречи", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Уже даже называются возможные дата и место этой встречи. 5 марта. Стамбул. Об этом заявил сам Эрдоган, подчеркнув, что сегодня по телефону вновь будет обсуждать проблему Идлиба с Путиным.

Александр Панюшкин, Алексей Платонов и Владимир Хуртин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"