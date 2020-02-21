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Валерия собралась в политику, чтобы сделать россиянок сильнее

17:53
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Певица пошла по стопам Шнурова

51-летняя певица Валерия планирует создать собственную партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.
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Политическое образование будет называться "Сильные женщины". Валерия будет выступать за права женщин и бороться с насилием в семьях, пишет издание argumenti.ru. Кроме того, певица намерена запустить шоу на Youtube-канале, которое будет называться "Почему я?".

"Учитывая все обстоятельства, опыт, знания, наступило время приносить пользу своей стране, всех умных женщин консолидировать вокруг себя", прокомментировал идею жены Иосиф Пригожин.

Валерия не понаслышке знает о домашнем насилии. Первый муж артистки, композитор Александр Шульгин, жестоко ее избивал. После развода в 2002 году он оставил Валерию и троих их детей ни с чем. В 2004 году певица вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина.

Накануне лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста" и заявил о намерении баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 году.

"Со мной будет явно веселее", - прокомментировал свое решение музыкант.

Видео: "Мой герой. Валерия"

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