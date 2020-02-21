Юлия Меньшова показала молодую Веру Алентову

Сегодня у актрисы день рождения

Телеведущая Юлия Меньшова трогательно поздравила свою маму Веру Алентову с днем рождения. 21 февраля актрисе Вере Алентовой исполнилось 78 лет.

50-летняя Меньшова опубликовала в социальных сетях архивную фотографию своей матери с внучкой Таисией. Сначала поклонники подумали, что в кадре маленькая Юлия, однако телеведущая их поправила. Сейчас дочери Меньшовой 16 лет.

"С днем рождения, мамочка! Будь здорова, будь счастлива, просто - будь! Пока ты рядом, мы все можем продолжать себя чувствовать немножко детьми", - написала Меньшова.

Юлия Меньшова – единственная дочь актрисы Веры Алентовой и кинорежиссера Владимира Меньшова.

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