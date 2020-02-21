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В петербургском морге устроили стриптиз в честь 23 февраля

19:08
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Вечеринка прошла в городском Бюро судебно-медицинской экспертизы

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга собирается провести разбирательство из-за выступления стриптизерши в морге Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Ранее издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором судмедэксперты устроили вечеринку в ординаторской и пригласили стриптизершу. Девушка появилась в костюме морячки из коробки, а под конец танца осталась в одних трусах.

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз Виктор Василенко в разговоре с изданием подтвердил факт приглашения танцовщины.

"Да нормально, девушка как девушка", - так он описал свои впечатления от стриптиза.

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