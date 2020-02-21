Шамиль, Оскар, Скарлетт: что известно о первой трансгендерной певице России

Исполнитель хита "Между мной и тобой" уехал покорять Америку

Популярный в 2000-е певец Оксар (настоящее имя - Шамиль Малкандуев) объявил себя первой трансгендерной женщиной на российской эстраде.

41-летний певец сменил пол и уехал в США, передает интернет-портал "Дни.ру". Сейчас он просит называть себя Скарлетт – в честь Скарлетт О'Хара, главной героини книги писательницы Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

Оскар прославился в начале 2000-х благодаря хитам "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой", "Пятый угол", "Волки" и "Мажь вазилином". В нулевые его хиты взрывали танцполы дискотек.

Шамиль Малкандуев родился 15 января 1979 года в Нальчике в семье военных, по национальности он – балкарец. С детства Шамиль чувствовал себя не в своем теле. Живя в традиционной и мусульманской Кабардино-Балкарии, он терпел издевки одноклассников из-за своей женственности, ему трудно было найти себе друзей. В 13 лет мальчик прочел книгу Митчелл и с тех пор пообещал себе никогда не сдаваться.

Приехав в Москву, ситуация немного изменилась. Шамиль смог открыто носить юбки и красить ногти. Однако и в столице он столкнулся с ненавистью – один раз его избили скинхеды.

"В моем мире нормально красить ногти, делать макияж – и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода в этом смысле. И вообще – это такие мелочи, наша внешность! Мы придаем слишком много значения тому, как нас воспринимает мир", - рассказал Оскар.

Свою музыкальную карьеру Шамиль начал под руководством музыкального продюсера Сергея Изотова. Тот придумал для него легенду, якобы певец попал под завал в горах, провел несколько лет в коме и потом запел.

В 2001 году Шамиль получил престижную премию "Золотой граммофон" за песню "Между мной и тобой", а спустя два года рассорился с продюсером и потерял права на сценический псевдоним Оскар. Некоторое время Шамиль выступал в России под собственным именем, а потом уехал в США. Там он продолжил заниматься музыкой.

Долгое время о Шамиле ничего не было известно. И вот на днях он совершил каминг-аут. Кто-то осудил артиста, полагая, что таким образом он пытается привлечь внимание к своей персоне. Кто-то наоборот, пожелал удачи в новой роли и поддержал стремление быть тем, кем ты себя чувствуешь.

"Я буду фейком, если выберу какую-то женщину, попытаюсь с ней построить семью и буду жить в этом браке ради детей. Это будет неправильно по отношению к себе и к другим. Я считаю, что порядочнее прожить жизнь честно и быть собой", - заявил артист "Комсомольской правда" (kp.ru).

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