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Собянин открыл ежегодный городской фестиваль "Московская масленица"

18:56
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Праздник охватит 29 городских площадок

В Москве стартовал фестиваль "Московская Масленица" на Манежной площади, передает ТВЦ.RU. Выступая на открытии, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что праздник охватит 29 площадок.
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"Сегодня открывается в Москве фестиваль "Московская Масленица" - провожаем зиму, правда зима в этом году нас не баловала, тем не менее это не отменяет праздничного настроения, самого праздника. Я надеюсь, москвичам понравится", - сказал Собянин.

Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 21 февраля по 1 марта 2020 года на площадках в жилых районах и центре города. Они будут открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

В 2020 году празднование Масленицы в столице проходит под девизом "Больше, чем блины". Большинство фестивальных площадок посвящено старинным ремеслам. В программе - более 2,6 тысячи мастер-классов, около 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также разнообразные фуд-шоу, экскурсии и другие семейные развлечения.

Впервые на фестивале пройдут и лекции по истории ремесел. Кроме того, новинка этого фестиваля - лекции о зарубежных традициях проводов зимы.

В фестивале участвуют 88 предприятий общепита и 167 представителей торговли. Всего на площадках работают более 200 торговых и ресторанных шале.

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