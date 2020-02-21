Красавица-дочка Леры Кудрявцевой собрала комплименты звезд

Телеведущая показала, как проходит обучение маленькой Марии

Телеведущая Лера Кудрявцева показала несколько видео с полуторагодовалой дочерью Марией. На кадрах преподаватель развивает моторику и внимание девочки.

Судя по опубликованным роликам, Мария очень довольна процессом обучения. На последнем видео она не хочет уходить от репетитора.

Ролики с ребенком собрали большое количество положительных комментариев в инстаграме. В частности, под постом – комплименты от российских звезд.

"Сладкая, не могу", - отметилась под постом коллега Кудрявцевой, телеведущая Анна Семенович. "Ну какая же она сладкая! Мне не показывай… съем", - написала под видео жена актера Александра Реввы Анжелика. Комментарий оставил и сам Ревва, он отправил Кудрявцевой "сердечки". "Сладкая прелесть! Мамина девочка!" – не сдержала эмоций после просмотра актриса Мария Берсенева. "Боже! Какая нежность невероятная", - написала дизайнер Маша Кравцова.

С 2013 года Лера Кудрявцева живет в браке хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у них родилась дочь Мария.

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