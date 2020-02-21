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Эрдоган назвал Путину условие для мира в Идлибе

20:19
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Стороны провели разговор на фоне разногласий Москвы и Анкары в зоне деэскалации

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры по сирийскому Идлибу.

Разговор состоялся по телефону. Эрдоган заявил, что урегулирование в Идлибе должно проходить на основе полного выполнения Сочинского соглашения, передает "Интерфакс".

"Эрдоган подчеркнул необходимость сдерживания режима Асада и прекращения гуманитарного кризиса в Идлибе", - отметили в администрации президента Турции.

В последние дни обстановка в Идлибе резко обострилась. Анкара и силы сирийской оппозиции начали военную операцию в регионе против сирийской армии. Россия, в свою очередь, призвала Турцию прекратить поддержку боевиков в Сирии.

Видео: Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

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