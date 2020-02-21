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Игорь Петренко впервые вывел в свет годовалую дочь

20:53
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Семья появилась на открытии фотостудии

Актер Игорь Петренко привел своих трех дочерей на открытие семейной фотостудии, которую организовала его жена Кристина Бродская.
Дважды разведенный Петренко открыл секрет идеального брака

42-летний Петренко и 29-летняя Бродская воспитывают пятилетнюю Софию-Каролину, двухлетнюю Марию и годовалую Еву, пишет издание "7 дней". К слову, третья девочка впервые предстала перед камерами: она позировала в белом платье на руках у матери.

Осенью Петренко и Бродская отметили трехлетнюю годовщину свадьбы. До брака с Кристиной Игорь был женат дважды: на однокурснице Ирине Леоновой и на актрисе Екатерине Климовой. В браке с последней родились двое сыновей: 13-летний Матвей и 11-летний Корней. После развода Петренко и Климова смогли сохранить дружеские отношения.

В декабре 2019 года Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег. Семья вынуждена жить в съемных апартаментах и пока не может купить собственное жилье. Поэтому актриса решила открыть собственную фотостудию, чтобы поправить финансовое положение семьи и помочь Петренко.

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