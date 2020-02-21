Игорь Петренко впервые вывел в свет годовалую дочь

Семья появилась на открытии фотостудии

Актер Игорь Петренко привел своих трех дочерей на открытие семейной фотостудии, которую организовала его жена Кристина Бродская.

42-летний Петренко и 29-летняя Бродская воспитывают пятилетнюю Софию-Каролину, двухлетнюю Марию и годовалую Еву, пишет издание "7 дней". К слову, третья девочка впервые предстала перед камерами: она позировала в белом платье на руках у матери.

Осенью Петренко и Бродская отметили трехлетнюю годовщину свадьбы. До брака с Кристиной Игорь был женат дважды: на однокурснице Ирине Леоновой и на актрисе Екатерине Климовой. В браке с последней родились двое сыновей: 13-летний Матвей и 11-летний Корней. После развода Петренко и Климова смогли сохранить дружеские отношения.

В декабре 2019 года Кристина Бродская пожаловалась на нехватку денег. Семья вынуждена жить в съемных апартаментах и пока не может купить собственное жилье. Поэтому актриса решила открыть собственную фотостудию, чтобы поправить финансовое положение семьи и помочь Петренко.

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