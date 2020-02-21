С небес на землю: как умирает миф о "революции достоинства" на Украине

В Киеве началось развенчание собственной современной истории

Агентство США по международному развитию намерено выделить 38 миллионов долларов на развитие у молодежи Украины "демократических ценностей". Под понятие молодежь попали дети от 10 лет и подростки - до 35 годиков. Воспитывать в них будут чувство ответственности за европейское будущее страны. То самое будущее, которое Украина кровью добыла на крайнем Майдане и которое возможно, по утверждению Вашингтона, только при полном разрыве с советским прошлым. Крайнему Майдану на неделе уже шесть лет, разрыв с советским прошлым ширится на глазах, вот только европейское будущее страны всё быстрее уходит в область мифов и легенд. Как и "Небесная сотня", чьи герои, оказывается, не такие уж и герои, причем уже и для самих украинцев.

Марш в честь героев "Небесной сотни" прошел в центре украинской столицы. На этой неделе на Украине вспоминали тех, кто в феврале 2014 года "героически отстаивал основы демократии". 112 человек получили звание Героев Украины посмертно. Кто виноват в их гибели - следствие не может, а точнее не хочет, установить уже шестой год подряд. Отчаявшись получить ответы, журналисты провели собственное расследование. Результаты шокировали: фамилия за фамилией выяснялось, что смерти многих из списка "Небесной сотни" вообще не имели отношения к февральским событиям на площади Незалежности.

Например, Ольги Бурой. Тоже Героя Украины. Она действительно несколько недель прожила в палатках. Из-за умственной отсталости ещё в детстве её признали инвалидом. Женщина так и не научилась читать, писать. Кроме того, имела целый букет заболеваний, в том числе гепатит. Но, несмотря на это, активно помогала в дни Майдана на полевой кухне. Однако погибла Ольга вовсе не в ходе февральских протестов, а месяцем позже. Это подтверждают и материалы дела - сегодня они в открытом доступе. В результате пореза консервной банкой у женщины началось нагноение. Врач Майдана вколол лидокаин, который и спровоцировал анафилактический шок, смерть. А вот кадры гибели

Другой канонический герой Майдана, Сергей Дидыч умер под колесами грузовика. Самое интересное в том, что за рулём грузовика, который раздавил Дидыча, находится другой "герой Майдана". Вышло и правда как-то неловко. Ведь по канонической версии "Небесная сотня" пала от рук титушек и силовиков, но никак не своих же соратников. А потому в деле тут же появилась новый персонаж - сотрудник "Беркута" Андрей Ефимин. Именно из-за его удара Дидыч якобы оказался под колёсами. Хотя на замедленной съёмке видно, что беркутовец никак не задел пострадавшего. Более того, сам попал под машину и получил травму. Позже его поставили перед выбором: долгий срок в тюрьме или самооговор и условная судимость. Зато погибший Дидыч - герой. А задавивший его майдановец на свободе. Даже интервью давать научился.

"Ну какие могут быть мысли, когда ты узнаёшь, что убил людей. Хоть и нечаянно, но убил. Неприятно", - сказал Леонид Бибик.

"Неприятно" получилось и с Вячеславом Вороной, который умер в результате пьяной драки в интернет-кафе. И с Виктором Чернецом, который самовольно блокировал трассу на подъезде к Киеву и громил машины. В результате попал под одну из них. И с десятками других таких же мифологизированных жертв Майдана. Их семьи, между прочим, получили по миллиону гривен компенсации - это больше двух с половиной миллионов рублей. Немногим меньше выплачивали тем, кто имел телесные повреждения. Причем доходило до абсурда. Некий Мустафаев Тимур Али лишь спустя пять лет - в 2019 году - вдруг вспомнил, что его подстрелили на Майдане. Судья посмотрел медицинское заключение и согласился: ранение было. Правда, не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах. Да и какая разница, если банкет за чужой счёт. Часть выплаченных пострадавшим денег - частные пожертвования, другая - из средств федерального бюджета, читай - из кармана самих украинцев.

Подробности смотрите в репортаже Анны Пешехоновой:

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