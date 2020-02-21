Коронавирус заразил мировую экономику: что говорят эксперты

В России могут возникнуть перебои с поставками одежды

Стоит отдать Дональду Трампу должное - самозабвенно оттаптываясь на враге внутреннем, президент всея Америки не забывает и про врагов внешних. Дочке "Роснефти" прилетело на неделе за Венесуэлу, китайскому Huawei - за принципиальность Пекина и просто в геополитических интересах. Трамп воюет с Китаем давно и страстно, и даже сейчас, когда Поднебесная фактически вся в карантине, останавливаться не намерен. Более того, многие эксперты уверены, что нынешнее сложное положение Китая - как раз крайне заманчиво для Америки с точки зрения добить противника с минимальными затратами. Некоторые и вовсе подозревают США в сознательном создании этого сложного положения. Впрочем, искусственное происхождение коронавируса пока официально не доказано, а вред от него, в том числе и экономический, заметен.

Пустые улицы в Пекине – не повод отменять дезинфекцию. Китайские власти к коронавирусу относятся максимально серьезно. Чего стоит хотя бы ужесточение наказания за сокрытие информации о болезни. За это гражданам КНР может грозить смертная казнь. Из менее жестких и даже забавных инициатив – местные кондукторы в транспорте не только проверяют билеты, но и не пускают в салон пассажиров без масок. Борьба с вирусом, похоже, приносит свои результаты – заболевших становится меньше. Правда, уже выявлены случаи повторного заражения. Число жертв коронавируса превысило две тысячи человек. За медицинскими показателями внимательно следят экономисты. Их статистика – не менее тревожная.

"Мировая торговля, как минимум, по итогам первого полугодия упадет на 10-15%. И это довольно существенно для мировой торговли. И будет, естественно, падение потребительского рынка Китая, за счет которого он живет. Например, сейчас каждый месяц такого застоя и не работы предприятий в Китае уменьшается ВВП на 0,5% в месячном исчислении", - заявил профессор ВШЭ Алексей Маслов.

Китайский бюджет в первом квартале потеряет больше 140 миллиардов долларов. Речь идет не только о снижении экспорта – внутренний рынок страдает не меньше. Китайцы сидят по домам, при малейших подозрениях на вирус целые коллективы отправляют в принудительный отпуск. Общепит терпит рекордные убытки, в торговых центрах пусто. В крупных городах Поднебесной хорошо развита быстрая доставка товаров на дом, но и здесь фиксируют резкое падение спроса. Отовариваются осторожные китайцы, в основном, в небольших магазинах в подъездах – такие есть в большинстве многоквартирных домов.

"Китайцы не выходят из дома, сокращается их потребление, они не летают, они не ездят на автомобилях. Соответственно, в Китае сократится потребление как минимум топлива. Поскольку Китай – это полтора миллиарда человек – это серьезно. Причем, страна, которая урбанизируется, автомобилизируется, где просто чудовищный объем авиаперевозок идет. Причем, тут еще и каникулы как раз пострадали. Традиционно в китайский новый год объем перевозок рос. То есть в этом плане, конечно, ситуация не очень удачная", - объяснил гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Если в перевозках ситуация не очень удачная, то с производством все еще хуже. Государственные предприятия и местные компании частично сокращают рабочий день, а некоторые международные бренды и вовсе останавливают конвейер. По информации западных журналистов, в КНР начались перебои с выплатой зарплат.

"Экономические последствия коронавируса – очень серьезные. Китайские регионы наполняют государственный бюджет примерно на 80% и 90% товаров экспортируют. Это 10-я часть мирового рынка. И сейчас поставки в некоторых отраслях остановлены. Мы можем чисто арифметически понять, какие будут потери", - прокомментировал эксперт Китайского центра при Оксфордском университете Джордж Магнус.

Впрочем, даже эти предварительные цифры уже влияют на жизнь простых людей. Крупнейшую выставку электроники отменили из-за вируса. Один из главных производителей мобильных телефонов, скорее всего, перенесет выпуск очередной модели.

"Речь идет не только о том, что будет задержка с выпуском новой модели iPhone. Очевидно, что будут новые задержки с выпусками моделей других крупных брендов, типа Samsung, которые тоже частично закупают комплектующие в Китае. Уже Сони объявляет о некоторой задержке. Многие автомобильные гиганты типа Ниссана или Хендэ сказали, что не хватает деталей, которые производятся в Китае", - заявил профессор ВШЭ Алексей Маслов.

Акции яблочной компании на фоне новостей из Китая упали на 2%. Австралия, для которой Китай – крупнейший торговый партнер, терпит серьезные убытки. В первую очередь, из-за отсутствия туристов и студентов из КНР. Лихорадит азиатские рынки. Тяжелее всех в регионе приходится Японии, у которой и без коронавируса не лучшие времена - в четвертом квартале 2019 года ВВП страны не досчитался рекордных шести процентов. Но уже сейчас ясно, что на старте нынешнего года антирекорд будет побит. Камбоджа, которая во многом живет китайскими инвестициями, остановила большинство строительных проектов. Даже тихая гавань Азии – Сингапур - уже ушел в красную зону. Как глубоко продолжится падение – не рискует прогнозировать даже премьер-министр.

Подробности смотрите в репортаже Дениса Большакова.

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