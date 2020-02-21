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Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

21:28
  • пятница
  • 21 февраля 2020

Президент России настаивает на уважении суверенитета Сирии

Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе и агрессивными действиями экстремистских группировок.
Эрдоган назвал Путину условие для мира в Идлибе

Об этом он заявил в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин подчеркнул, что следует уважать суверенитет и целостность Сирии, обеспечить прекращение огня и нейтрализацию террористической угрозы.

Путин и Эрдоган условились активизировать двусторонние консультации по Идлибу, особенно по военной части, сообщает сайт Кремля.

Помимо сирийского конфликта, президенты двух стран затронули вопросы ливийского урегулирования и отметили важность реализации решений Берлинской международной конференции, которая состоялась 19 января 2020 года.

Видео: о чем договорились участники Международной конференции по Ливии

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