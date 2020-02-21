Умер российский актер, сыгравший в фильме "Люди в черном"

Он скончался на 98-м году жизни

В США скончался российский актер Борис Лескин. Ему было 97 лет. Об уходе артиста сообщила актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская. Причина смерти не сообщается.

"Большая потеря для нас. Борис Лескин, Боба... Всю жизнь дружили с папой, сколько легенд и невероятно смешных историй о нем мы знали от папы! И жизнь Бориса Лескина длинная, разная, удивительная — невероятна", - написала она в Facebook.

Российскому зрителю Борис Лескин известен по фильмам "Люди в черном", "Республика ШКИД", "Небесные ласточки", "Старая, старая сказка" и другим картинам.

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